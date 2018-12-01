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100 тысяч коров подарит правящая партия Индии, если победит в штате Телеган

Политика

В случае победы на выборах БДП также построит специализированные коровники и ужесточит контроль за торговлей алкоголем в штате Телангана Выборы в индийской Телангане: партия Нарендры Моди подарит сто тысяч коров

100 тысяч коров подарит правящая партия Индии, если победит в штате Телеган
Цитата из м/ф «Кто посется на лугу». реж Галина Баринова. 1973. СССР
Коровы

Нью-Дели, 1 декабря 2018, 15:41 — REGNUM  Правящая «Индийская народная партия» («Бхаратия джаната парти» или БДП) опубликовала свою предвыборную программу накануне выборов в законодательное собрание штата Телангана. По сообщению индийского новостного издания «Наводая», в случае победы на выборах БДП обещает бесплатно распределять среди местных крестьян по 100 тысяч коров в год.

В ходе презентации предвыборной программы «Индийской народной партии» в Телангане председатель местного отделения партии К. Лакшман также сообщил, что партийное руководство рассчитывает открыть в каждом районе штата по специализированному коровнику, где будет осуществляться профессиональный уход за данными животными. Известно также, что в случае победы на выборах БДП рассчитывает ужесточить местное законодательство в отношение продажи алкогольных напитков, а также искоренить практику насильственного обращения в индуизм местных жителей, исповедующих другие религии.

Выборы в законодательное собрание индийского штата Телангана состоятся 7 декабря.

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Зарубежная хроника
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