100 тысяч коров подарит правящая партия Индии, если победит в штате Телеган

Нью-Дели, , 15:41 — REGNUM Правящая «Индийская народная партия» («Бхаратия джаната парти» или БДП) опубликовала свою предвыборную программу накануне выборов в законодательное собрание штата Телангана. По сообщению индийского новостного издания «Наводая», в случае победы на выборах БДП обещает бесплатно распределять среди местных крестьян по 100 тысяч коров в год.

В ходе презентации предвыборной программы «Индийской народной партии» в Телангане председатель местного отделения партии К. Лакшман также сообщил, что партийное руководство рассчитывает открыть в каждом районе штата по специализированному коровнику, где будет осуществляться профессиональный уход за данными животными. Известно также, что в случае победы на выборах БДП рассчитывает ужесточить местное законодательство в отношение продажи алкогольных напитков, а также искоренить практику насильственного обращения в индуизм местных жителей, исповедующих другие религии.

Выборы в законодательное собрание индийского штата Телангана состоятся 7 декабря.