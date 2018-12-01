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ОАЭ восполнят нехватку нефти в Индии

Политика

Посол ОАЭ в Индии высоко оценил сотрудничество двух стран в сфере торговли энергоносителями и нефтепереработки

ОАЭ восполнят нехватку нефти в Индии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Нефть

Нью-Дели, 1 декабря 2018, 14:24 — REGNUM  Объединенные Арабские Эмираты заверили правительство Индии в том, что они восполнят нехватку энергоносителей в Индии. По сообщению индийского новостного издания «Бхаскар», с соответствующим заявлением выступил посол ОАЭ в Индии Ахмад аль-Банна.

Ахмад аль-Банна также подчеркнул, что страны являются давними партнерами в энергетической сфере. Он отметил, что сотрудничество Индии и ОАЭ не ограничивается лишь торговлей энергоносителями, и в этой связи высоко оценил инициативы по созданию совместных предприятий по переработки нефти.

Напомним, что Индия вошла в список стран, для которых отсрочили время начала действия санкций за торговлю нефтью с Ираном на 180 дней. Иран занимает третье место по объемам поставки нефти в Индию. Ранее министерство иностранных дел Индии не раз заявляло, что правительство страны не откажется от иранской нефти «по соображениям национальной энергетической безопасности».

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Зарубежная хроника
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