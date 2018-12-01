Лидер правящей партии Индии: мы вышлем нелегальных мигрантов из страны

Нью-Дели, , 13:12 — REGNUM Председатель правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Амит Шах выступил на митинге в рамках агитационной кампании в штате Раджастхан. По сообщению индийского новостного издания «Прабхат кхабар», в ходе выступления политический деятель уделил особое внимание проблеме нелегальных мигрантов из Бангладеш в индийском штате Ассам.

Амит Шах обвинил ведущую оппозиционную партию «Индийский национальный конгресс» (ИНК) и ее лидера Рахула Ганди в том, что оппозицию больше заботят бангладешские иммигранты, чем граждане Индии. Он также подчеркнул, что после победы на всеобщих парламентских выборах в 2019 году правительство во главе с Нарендрой Моди примет все необходимые меры для выявления и депортации тех, кто проник на территорию страны незаконным способом. Амит Шах заявил, что подобные жесткие меры являются единственным способом обеспечить национальную безопасность Индии.

Напомним, что из-за отсутствия необходимых документов, подтверждающих гражданство, в июле 2018 года почти 4 миллиона жителей индийского штата Ассам оказались на грани депортации. Так как большинство подлежащих насильственному выселению лиц являются мусульманами, оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс» обвинила БДП в ущемлении прав религиозных меньшинств.