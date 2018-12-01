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Индия надеется на возобновление переговоров между Израилем и Палестиной

Политика

Индия увеличит отчисления в фонд ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам

Индия надеется на возобновление переговоров между Израилем и Палестиной
Антон Привальский © ИА Красная Весна
Переговоры

Нью-Дели, 1 декабря 2018, 15:24 — REGNUM  29 ноября в международный день солидарности с палестинским народом премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил надежду на скорейшее возобновление переговоров между Израилем и Палестиной. По сообщению индийского новостного издания «Панджаб кесари», глава правительства Индии особо подчеркнул необходимость сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки.

Нарендра Моди заявил, что Индия решительно поддерживает справедливое дело палестинского народа, а также выражает солидарность с его усилиями по созданию суверенной, независимой и единой Палестины. Премьер-министр также отметил, что правительство Индии оказывает палестинской стороне значительную финансовую и техническую помощь.

Нарендра Моди объявил об планах руководства Индии увеличить не только стипендии на обучение палестинских студентов в Индии, но и денежные отчисления в фонд ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

В феврале 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Палестину с официальным визитом. Данная поездка стала первым визитом премьер-министра Индии в Палестину.

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Зарубежная хроника
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