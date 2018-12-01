В афганской провинции Герат прошли бои между группировками «Талибана"*

Герат, Афганистан, , 14:54 — REGNUM Официальные представители губернатора афганской провинции Герат (столица провинции — г. Герат) заявили, что на территории данного региона произошло столкновение между двумя группировками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которого погибло 28 боевиков.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», бой между боевиками, продолжавшийся несколько часов, произошел на территории уезда Шинданд провинции Герат.

Согласно вышеупомянутому заявлению, столкновение произошло между подчиненными Муллы Хибатуллы Ахундзады и Муллы Расуля. В результате боя по меньшей мере 17 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получили ранения разной степени тяжести.

Официальный представитель губернатора провинции Герат сообщил, что правительственные силы были направлены в уезд с целью уничтожения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обеспечения безопасности в провинции.