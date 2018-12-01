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В афганской провинции Кундуз ликвидировано 55 боевиков

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена Специальными силами Афганистана

Кундуз, Афганистан, 1 декабря 2018, 12:39 — REGNUM  Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) в результате операции Специальных сил Афганистана было ликвидировано по меньшей мере 55 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция Специальных сил Афганистана была проведена на территории уезда Дашт-и-Арчи провинции Кундуз.

В результате операции 15 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения разной степени тяжести.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, в ходе операции Специальных сил было уничтожено четыре крупных склада со взрывчаткой и 60 укрытий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом уезде.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали указанную выше информацию.

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Зарубежная хроника
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