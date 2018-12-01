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Бывший афганский советник по безопасности баллотируется на пост президента

Политика

Мохаммад Атмар заявил, что он стремится восстановить единство народа Афганистана, которое было подорвано действиями нынешнего правительства

Кабул, 1 декабря 2018, 13:30 — REGNUM  Бывший советник по вопросам национальной безопасности Афганистана Мохаммад Атмар заявил, что планирует участвовать в президентских выборах 2019 года.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано в ходе интервью одному из афганских телеканалов.

Мохаммад Атмар сказал, он стремится восстановить единство народа Афганистана, подорванное действиями нынешнего правительства Гани.

Бывший советник по национальной безопасности сообщил, что сейчас он обсуждает свою кандидатуру на выборах президента в 2019 году с политическими партиями и движениями страны.

Мохаммад Атмар заявил о намерении внести изменения в конституцию с целью учреждения поста третьего вице-президента.

Он также подверг критике мирный процесс в Афганистане, так как он не включает общенационально консенсуса по ключевым вопросам. В частности, по мнению Атмара, недопустимо отсутствие консультаций правительства с другими политическими силами при формировании делегации для участия в мирных переговорах.

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Зарубежная хроника
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