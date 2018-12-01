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Лидер исмаилитов Карим Ага Хан IV встретился с президентом Афганистана

Политика

Принц Карим Ага Хан IV заявил о своей готовности и дальше оказывать всю необходимую поддержку Афганистану

Кабул, 1 декабря 2018, 14:18 — REGNUM  Администрация президента Афганистана Ашрафа Гани заявила, что глава государства на полях Женевской конференции встретился с духовным лидером исмаилитов принцем Каримом Ага Ханом IV.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в ходе встречи обсуждались деятельность Фонда Ага Хана в Афганистане, инвестиции и реализация будущих благотворительных программ в Афганистане.

Принц Карим Ага Хан IV подтвердил свою готовность оказывать Афганистану всю необходимую поддержку и заявил, что хочет видеть Афганистан мирной, стабильной и процветающей страной.

В свою очередь президент Гани поблагодарил лидера исмаилитов за инвестиции в экономику страны, реализацию гуманитарных программ и помощь афганскому правительству в сферах здравоохранения и восстановления исторических памятников.

Глава государства заверил, что правительство сделает все необходимое с целью создания условий для деятельности Фонда Ага Хана в Афганистане.

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Зарубежная хроника
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