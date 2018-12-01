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Шведские военные останутся в Ираке и Афганистане

Политика

Комитеты по обороне и международным делам шведского парламента приняли решение о том, что в 2019 году Швеция продолжит участвовать в конфликтах в Ираке и Афганистане

Шведские военные останутся в Ираке и Афганистане
ResoluteSupportMedia
Шведские военные

Стокгольм, 1 декабря 2018, 15:20 — REGNUM  Швеция приняла решение сохранить присутствие в Ираке и Афганистане своих военных советников и продолжить обучать местных военных для борьбы с террористическими организациями. Об этом сообщает официальный сайт шведского парламента, риксдага.

Подчёркивается, что главная цель Швеции — повысить до максимума способность иракских и афганских сил самостоятельно противостоять боевикам. В Северном Ираке останутся около 70 шведских солдат и офицеров, в Афганистане — около 150 человек. Кроме того, парламентарии настаивают также на том, чтобы в данных регионах Швеция активнее взаимодействовала со странами — членами НАТО. Тем временем две парламентские партии, крайне правые радикалы «Шведские демократы» и Партия Левых выступают с критикой такого решения, заявляя о том, что Швеции стоит сосредоточиться на внутренних проблемах.

Швеция участвует в конфликтах в Ираке и Афганистане с 2015 года, однако это участие в большей мере ограничено обучением иракских и афганских военных, а также присутствием в этих странах шведских военных советников.

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Зарубежная хроника
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