Шведские военные останутся в Ираке и Афганистане

Стокгольм, , 15:20 — REGNUM Швеция приняла решение сохранить присутствие в Ираке и Афганистане своих военных советников и продолжить обучать местных военных для борьбы с террористическими организациями. Об этом сообщает официальный сайт шведского парламента, риксдага.

Подчёркивается, что главная цель Швеции — повысить до максимума способность иракских и афганских сил самостоятельно противостоять боевикам. В Северном Ираке останутся около 70 шведских солдат и офицеров, в Афганистане — около 150 человек. Кроме того, парламентарии настаивают также на том, чтобы в данных регионах Швеция активнее взаимодействовала со странами — членами НАТО. Тем временем две парламентские партии, крайне правые радикалы «Шведские демократы» и Партия Левых выступают с критикой такого решения, заявляя о том, что Швеции стоит сосредоточиться на внутренних проблемах.

Швеция участвует в конфликтах в Ираке и Афганистане с 2015 года, однако это участие в большей мере ограничено обучением иракских и афганских военных, а также присутствием в этих странах шведских военных советников.