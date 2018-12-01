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Шведский парламент по-прежнему в кризисе: бюджет всё ещё не принят

Политика

Несмотря на то, что переходное правительство уже представило парламента свой законопроект по бюджету, крупные партии крайне разрозненного правительства вносят собственные предложения

Шведский парламент по-прежнему в кризисе: бюджет всё ещё не принят
Self-taken
Риксдаг

Стокгольм, 1 декабря 2018, 14:47 — REGNUM  Еще 15 ноября переходное правительство Швеции во главе с отставленным премьер-министром Стефаном Лёвеном представило шведскому парламенту, риксдагу, законопроект по формированию бюджета страны на будущий 2019 год. Однако, составленный правительством, уходящим в отставку, этот проект не содержит исполнения предвыборных обещаний тех партий, которые прошли в парламент после выборов 9 сентября. Как сообщает шведский телевизионный канал SvT 29 ноября, в риксдаге развернулась дискуссия по вопросу принятия бюджета, которой не видно конца.

Свой вариант бюджета представила не только Умеренно-коалиционная партии, но крайне-правая радикальная партия «Шведские демократы», на данный момент находящаяся в изоляции среди парламентариев. Их законопроект концентрируется на улучшении условий труда и смягчении налогового бремени для определённых групп граждан. Что касается третьей крупной партии в риксдаге, Социал-демократической партии Швеции, они отказались представлять собственный законопроект и выразили надежду, что партии парламента смогут прийти к соглашению и проголосуют за проект переходного правительства. Тем временем на то, чтобы договориться, парламентариям остаётся менее месяца.

Швеция находится в глубоком внутриполитическом кризисе с парламентских выборов 9 сентября. Новый премьер-министр страны и новое правительство до сих пор не назначены, а бюджет на будущий год не утверждён.

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Зарубежная хроника
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