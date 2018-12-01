Швеция требует расследования убийства инспектора ООН Зайды Каталан

Стокгольм, , 13:46 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём провела встречу с заместителем Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира, Жаном-Пьером Лакруа. Целью встречи было выяснение обстоятельств расследования, которое до сих пор проходит в столице Конго Киншасе по делу об убийстве инспекторов ООН Зайды Каталан и Майкла Шарпа. Об этом сообщает шведский телевизионный канал SvT.

Спустя полтора года после гибели правозащитников был опубликован доклад о ходе расследования, однако шведские власти уверены, что доклад не проливает свет на участие конголезских властей в убийстве инспекторов ООН. Вальстрём указывает на то, что канадец Роберт Петит, расследующий дело, не выполняет свои обязанности должным образом.

— Крайне важно, чтобы человек, который непосредственно занимается расследованием, имел доступ ко всем материалам и помогал нам выяснить, кто же на самом деле виновен в убийстве, ­ — заявила Вальстрём.

Находясь в составе миссии ООН в Конго, правозащитники Зайда Каталан (Швеция) и Майкл Шарп (США) были похищены 12 марта 2017 года, а спустя 15 дней найдены убитыми. Виновники преступления до сих пор не найдены, идёт расследование.