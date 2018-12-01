Новый бюджет Швеции предполагает резкое повышение затрат на оборону

Стокгольм, , 13:04 — REGNUM На пресс-конференции, состоявшейся в шведском парламенте 30 ноября, лидер Умеренно-коалиционной партии Швеции Ульф Кристерссон заявил о том, что его партия представила свой бюджетный законопроект. Об этом сообщает шведский телевизионный канал SvT 30 ноября.

Ранее, 15 ноября, переходное правительство Швеции также внесло свой бюджетный законопроект на рассмотрение парламента. Кристерссон отметил усилия переходного правительства по работе с бюджетом, однако напомнил, что совсем скоро оно всё-таки уйдёт в отставку, поэтому принять лучше тот законопроект, который имеет больше общего с будущим правительством. Таким правительством Кристерссон считает буржуазное.

Наибольшее беспокойство в правительстве вызывают миллиардные вложения предлагаемого бюджета в военную область: согласно законопроекту, на оборону планируется дополнительно потратить 18 млрд крон, что соответствует примерно 2 млрд долларов США. На фоне учений, недавно проведённых Швецией совместно с НАТО, данная статья вызывает обеспокоенность парламентариев.

Кроме того, партия Кристерссона обещает дальнейшее снижение налогов.

Швеция находится в глубоком внутриполитическом кризисе с парламентских выборов 9 сентября. Новый премьер-министр страны и новое правительство до сих не назначены, а бюджет на будущий год не утверждён.