Пхеньян, 1 декабря 2018, 12:38 — REGNUM Четыре северокорейские группировки хакеров не прекращают атаки на корпорации, государственные ведомства и финансовые институты Южной Кореи. Такие данные были получены в результате исследования компании по кибербезопасности FireEye, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо». Последнее нападение было совершено 8 ноября. Против Республики Корея действуют такие группировки, как Lazarus, TEMP. Hermit, APT 38, APT 37, которые выполняют различные задачи. АРТ 37 атакует южнокорейское правительство и вооруженные силы, в то время как АРТ 38 нацеливается на финансы, пытаясь похитить средства из банков. Пик активности пришёлся на январь-май, а затем последовал длительный перерыв до начала ноября. Группировка TEMP. Hermit распространяла вредоносное программное обеспечение в министерстве обороны и органах вооруженных сил, а Lazarus атаковал системы, управляющие дорогами и электростанциями. В FireEye также сообщили, что в Южной Корее высокую активность проявляют две китайские группировки, две российские и одна иранская — они нападают на компьютерные системы правительства и общественных институтов.
Северокорейские хакеры продолжают атаковать Южную Корею
Нападения происходят, несмотря на сближение двух стран
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