КНДР отменила празднование годовщины пуска межконтинентальной ракеты

Пхеньян, , 13:15 — REGNUM Власти КНДР не стали проводить праздничные мероприятия 28 ноября по случаю годовщины успешного запуска первой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), а также воздержались от критики в адрес США. Такие шаги демонстрируют стремление Пхеньяна сохранить диалог и избежать провокаций, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

28 ноября 2017 года была испытана МБР «Хвасон-15», которая способна, как утверждают власти КНДР, нанести удар по любой точке Соединенных Штатов, — таким образом было завершено создание стратегических ядерных сил, а КНДР стала полноценной ядерной державой. По этому случаю в тот день прошли массовые праздничные мероприятия. Однако 28 ноября в северокорейских СМИ не появилось никаких упоминаний о прошлогоднем запуске и завершении ядерной программы; также не было и выпадов в адрес США.

КНДР уже год не проводит испытания и ведёт переговоры с США и Южной Кореей о ядерном разоружении. В последнее время диалог застопорился, однако КНДР стремится его сохранить.