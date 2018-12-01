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Власти Японии возместят ущерб жителям Токио за шум от военной базы США

Политика

Японский суд вынес решение, согласно которому правительство Японии возместит убытки людям, живущим вблизи авиабазы США Yokota

Токио, 1 декабря 2018, 13:38 — REGNUM  30 ноября Токийский районный суд вынес решение, согласно которому японскому правительству придется выплатить в общей сложности 844 тысячи долларов США 144 жителям пригорода Токио, где располагается американская авиабаза Yokota. Ранее жители подали иск из-за шума самолетов в утреннее и вечернее время.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», авиабаза используется не только американцами, но и Силами самообороны Японии. Несмотря на принятые правительством меры по шумоизоляции, суд постановил, что жителям приходится терпеть шум выше установленного стандарта весового эквивалента уровня непрерывно воспринимаемого шума (WECPNL).

В своем решении суд остановился только на компенсациях до 100 долларов в месяц в зависимости от уровня воспринимаемого шума ввиду того, что японское правительство не имеет юрисдикции над полетами американских самолетов и не может их ограничить.

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Зарубежная хроника
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