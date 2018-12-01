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В парламент Мальдив внесен новый закон об иммиграции

Политика

Новый законопроект касается иностранных рабочих в стране

Мале, 1 декабря 2018, 14:41 — REGNUM  В парламент Мальдивской республики внесен новый законопроект об иностранных рабочих в стране. Согласно законопроекту, внесенному парламентарием Мусой Маником, предполагается суровое наказание иностранных рабочих, которые покидают своих работодателей в поисках нового места заработка.

Согласно этому предложению, рабочий не сможет изменить место работы до истечения контракта. В случае отказа, они могут быть оштрафованы на сумму от 500 тыс. до 1 млн мальдивских руфий (примерно 2,2 млн. — 4,4 млн. рублей)

По информации мальдивского новостного агентства Edition, в парламенте также особо подчеркивается проблема нелегальных мигрантов в стране.

Муса Маник отметил, что наличие дешевой рабочей силы низкого качества приводит к повышению безработицы в стране. По его мнению, закон поможет улучшить экономическую ситуацию в стране.

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Зарубежная хроника
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