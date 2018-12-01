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Парламент Мальдив одобрил рекордный бюджет на 2019 год

Политика

Парламент Мальдивской республики утвердил новый бюджет страны на 2019 год, который составит 30,2 млрд. руфий

Парламент Мальдив одобрил рекордный бюджет на 2019 год
Giorgio Montersino
Мале

Мале, 1 декабря 2018, 13:53 — REGNUM  Парламент Мальдивской республики утвердил рекордный бюджет на 2019 год, который будет составлять 30,2 млрд руфий (примерно 131 млрд. рублей). Он был принят после голосования среди 72 членов парламента и является самым большим в истории страны.

Первоначальный бюджет, предложенный президентом страны, составлял 29,6 млрд. руфий.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, этот бюджет вызвал разногласия среди парламентариев, однако дальнейшие изменения не были внесены.

Он был принят после реализации рекомендаций членов специального комитета по пересмотру бюджета. Они включают в себя подготовку к внедрению нового подоходного налога и реализацию таких проектов, как строительство аэропорта.

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Зарубежная хроника
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