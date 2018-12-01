Лидер оппозиционного блока в Бангладеш не будет участвовать в выборах

Дакка, , 14:48 — REGNUM Лидер блока оппозиционных партий Единого народного фронта (ЕНФ) доктор Камал Хоссейн сказал, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на предстоящих парламентских выборах. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», Камал Хоссейн не стал баллотироваться ни от одного округа и не получил удостоверения кандидата на выборах. Ранее в письменном заявлении лидер объединенной оппозиции заявлял об отсутствии у него желания «соревноваться с другими кандидатами и становиться премьер-министром».

И хотя сам Камал Хоссейн не хотел баллотироваться, по информации журналистов, его дочь — известный в Бангладеш адвокат Сара Хоссейн — всё же выражала желание идти на выборы в качестве кандидата ЕНФ от округа Дакка-12. Однако в итоге Сара Хоссейн не стала выдвигать свою кандидатуру ни от одного округа. В итоге лидеры Единого народного фронта решили, что от всего оппозиционного блока на выборы пойдет адвокат Субрат Чаудхури, который будет баллотироваться от округа Дакка-6.