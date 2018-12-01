Лидер оппозиции Бангладеш: правящая партия на выборах возьмет всего 30 мест

Дакка, , 15:51 — REGNUM Генеральный секретарь Бангладешской националистической партии (БНП) Мирза Фахрул Ислам Аламгир заявил, что правящая в Бангладеш партия Авами лиг не сможет занять больше 30 мест на предстоящих парламентских выборах. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», эти слова генсек БНП произнес 30 ноября на пресс-конференции в штаб-квартире партии. Пресс-конференция была посвящена обсуждению политической ситуации в Бангладеш перед выборами.

Мирза Фахрул Ислам Аламгир предупредил, что всю ответственность за «странную политическую ситуацию» в Бангладеш, когда многие политические лидеры находятся в тюрьме, придется взять на себя действующим руководителям государства. По мнению генсека БНП, правительство «совсем не прислушивается к мнению оппозиции и пытается гнуть свою линию, проводить выборы на своих условиях». Генеральный секретарь также утверждает, что на выборах не созданы равные условия для участия всех кандидатов.

Как заявил Мирза Фахрул Ислам Аламгир, представители Авами лиг «сперва говорили, что БНП не сможет выставить кандидатов, тогда как у нас на сегодняшний день по два кандидата от каждого округа и даже больше. Тогда как они даже не смогли определиться с датой выборов. Поглядим, сколько голосов они наберут, ведь знают же, что больше 30 мест не возьмут — поэтому и начали свою подковёрную игру».