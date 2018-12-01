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Глава ЦИК Бангладеш: в стране созданы все условия для честных выборов

Политика

Глава Центральной избирательной комиссии Бангладеш К.М. Нурул Худа заявил, что в стране в настоящее время созданы все условия для проведения честных выборов

Дакка, 1 декабря 2018, 14:27 — REGNUM  Глава Центризбиркома Бангладеш К.М. Нурул Худа утверждает, что в стране к настоящему моменту созданы все условия для проведения выборов на основе равного участия всех кандидатов. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», эти слова он произнес на пресс-конференции, организованной в здании ЦИК для представителей органов местного самоуправления.

Как сообщает К.М. Нурул Худа, всем кандидатам без каких-либо задержек раздали удостоверения кандидатов на выборах, никто не нарушал выборного законодательства. Глава ЦИК подчеркнул, что органам местного самоуправления необходимо «на местах обеспечивать безопасность голосующих и кандидатов».

Также сообщается, что ранее, 25 ноября глава ЦИК раздал указания председателям избирательных участков с целью обеспечения проведения честных, свободных, прозрачных и альтернативных выборов.

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Зарубежная хроника
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