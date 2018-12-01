Косово обвинило Сараево в нарушении договоренностей о свободной торговли

Приштина, , 14:38 — REGNUM 30 ноября в черногорском городе Будва состоялась встреча министров иностранных дел стран западных Балкан.

Как передает албанское новостное агентство «Телеграфи», в ходе встречи министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игор Црнадак обвинил Косово в «скандальном решении» о введении пошлины 100% на товары из Сербии и БиГ.

В ответ министр иностранных дел частично признанной республики Косово Бехджет Пацолли заявил, что Босния и Герцеговина долгое время нарушала договоренности по ЦЕАСТ (Центрально-Европейская ассоциация свободной торговли):

«Введение пошлины стало политически необходимым решением в качестве ответной меры на тот ущерб, который эти две страны (Сербия и БиГ) причинили Косово, не соблюдая соглашения по ЦЕАСТ», — заявил Пацолли.

«Игор, вы не принимаете от Косово данных, не принимаете печати Косово, не разрешаете ввоз товаров из Косово. Это взаимность», — заявил в пылу обсуждения министр иностранных дел Косово.