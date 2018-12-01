В Черногории прошла встреча министров иностранных дел балканских стран

Подгорица, , 13:10 — REGNUM 30 ноября министерство иностранных дел Черногории организовало встречу министров иностранных дел стран западных Балкан в черногорском городе Будва.

Албанское новостное агентство «Телеграфи» приводит слова министра иностранных дел Косово Бехджета Пацолли: «Основными темами встречи являются евроинтеграция и продвижение Берлинского процесса».

Министр иностранных дел Македонии Димитров заявил, что разрешение его страной проблем во взаимоотношениях с Болгарией и Грецией станет примером успешного урегулирования двустороннего конфликта на Балканах и послужит укреплению стабильности в регионе.

В ходе встречи министры иностранных дел Косово и Боснии и Герцеговины обменялись взаимными обвинениями в нарушении договоренностей по соглашению о свободной торговли (ЦЕАСТ).

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», помимо глав дипломатических ведомств стран региона на встрече присутствовали высокие представители Евросоюза.