Суббота, 1 Декабря 2018 года
13:46:05 МСК

В Черногории прошла встреча министров иностранных дел балканских стран

Политика

Министры иностранных дел Западных Балкан встретились в черногорском городе Будва

В Черногории прошла встреча министров иностранных дел балканских стран
Иллюстрация: Nasa.gov
Балканcкий полуостров. Вид из космоса

Подгорица, 1 декабря 2018, 13:10 — REGNUM  30 ноября министерство иностранных дел Черногории организовало встречу министров иностранных дел стран западных Балкан в черногорском городе Будва.

Албанское новостное агентство «Телеграфи» приводит слова министра иностранных дел Косово Бехджета Пацолли: «Основными темами встречи являются евроинтеграция и продвижение Берлинского процесса».

Министр иностранных дел Македонии Димитров заявил, что разрешение его страной проблем во взаимоотношениях с Болгарией и Грецией станет примером успешного урегулирования двустороннего конфликта на Балканах и послужит укреплению стабильности в регионе.

В ходе встречи министры иностранных дел Косово и Боснии и Герцеговины обменялись взаимными обвинениями в нарушении договоренностей по соглашению о свободной торговли (ЦЕАСТ).

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», помимо глав дипломатических ведомств стран региона на встрече присутствовали высокие представители Евросоюза.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить