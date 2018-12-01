Премьер-министр Косово потребовал обеспечить косовских сербов товарами

Приштина, , 12:28 — REGNUM Премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Рамуш Харадинай потребовал, чтобы косовские производители воздержались от злоупотребления ситуацией, сложившейся на севере Косово после введения пошлины 100% на сербские товары, и не повышали цены на свою продукцию, а обеспечили сербов Косово товарами в надлежащем объеме.

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», данное требование было озвучено Харадинаем накануне Первой конференции косовских производителей:

«Пожалуйста, используйте (сложившуюся ситуацию, прим. переводчика), но не злоупотребляйте ею, не повышайте цены. Настало время улучшить позиции продукции местного производства на рынке. Сербия использовала сербов Косово в своих целях, нам же следует позаботиться о них и обеспечить их всеми необходимыми товарами».

По словам Харадиная, этого ещё не было сделано.

Первая конференция производителей Косово прошла 30 ноября. На конференции была запущена цифровая платформа «Made in Kosova». Целью создания данной платформы является продвижение косовских компаний и продуктов по всему миру и включение их в глобальную цепочку стоимости.