Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Буша — старшего

Буэнос-Айрес, , 09:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья выразили соболезнования в связи со смертью 41 — го президента США Джорджа Буша — старшего. Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня, 1 декабря, на странице Трампа в сети микроблогов Twitter.

«Наши сердца страдают из-за смерти Буша-старшего, и мы вместе с американским народом направляем наши молитвы всей семье Буш, так как чтим жизнь и наследие 41-го президента», — сказано в сообщении.

Действующий президент США отметил, что Буш — старший был неподдельным реалистом. Трамп также подчеркнул, что Буш — старший был непоколебимо привержен вере, семье и своей стране, а также обладал разоружающим остроумием.

41-й президент США своим примером вдохновлял американцев поступать на государственную службу, считает Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 41-й президент США Джордж Буш — старший скончался в возрасте 94 лет. В последние годы он тяжело болел. В апреле 2018 года умерла его жена Барбара Буш, которой было 92 года.

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