Британский министр подал в отставку из-за несогласия с выходом из ЕС

Лондон, , 10:05 — REGNUM Государственный министр Великобритании по вопросам науки и высшего образования Сэм Джима заявил, что вынужден подать в отставку из-за несогласия с соглашением об условиях выхода из Евросоюза. Сообщение опубликовано 1 декабря на персональной странице министра в Facebook.

Сэм Джим, являющийся членом парламента Великобритании от графства Суррей, напомнил, что последовательно выступал против выхода Великобритании из Европейского Союза. Он заявил, что будет голосовать в парламенте против проекта соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании.

«Предлагаемая сделка противоречит британским национальным интересам, а её одобрение станет провалом. Мы потеряем контроль над судьбой нации. Поэтому я с глубоким сожалением подаю в отставку с поста министра науки и высшего образования», — подытожил Сэм Джим.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря глава Евросовета Дональд Туск заявил, что если парламент Великобритании не одобрит соглашение об условиях выхода из Евросоюза, то у Соединённого Королевства останется только два варианта: выйти из ЕС без всяких соглашений или остаться в составе союза.