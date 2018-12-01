Ушел из жизни 41 президент США Джордж Буш — старший

Вашингтон, , 08:32 — REGNUM 41-й президент США Джордж Герберт Уокер Буш — старший скончался в возрасте 94 лет. Об этом накануне, 30 ноября, пишет газета The Washington Post.

Буш — старший скончался в пятницу, 30 ноября. Причины смерти пока не разглашаются. Стоит отметить, что в последние годы Буш — старший тяжело болел.

Стоит отметить, что в молодости Буш был военным летчиком и участвовал во Второй мировой войне, в частности, в военных действиях на Тихом океане. После войны он занимался нефтяным бизнесом в своем родном Техасе.

Политическая карьера Буша-старшего началась в 1964 году, и уже в 1966 году он прошел в Палату представителей Конгресса. В 1970 году Буш стал представителем США в ООН. затем он был представителем США в Китае, а в 1976 году стал директором ЦРУ.

В 1980 году он выдвинул свою кандидатуру на республиканских праймериз в преддверии президентских выборов. Однако он проиграл Рональду Рейгану, который стал единым кандидатом на президентских выборах от республиканцев.

Тем не менее Рейган предложил Бушу стать его кандидатом в вице-президенты. После победы Рейгана в 1981 году Буш стал вице-президентом США и пробыл в этой должности до 1989 года.

На президентских выборах 1988 года он смог одержать победу и возглавить Соединённые штаты, став 41-м президентом. Однако выборы 1992 года он проиграл, уступив демократу Биллу Клинтону.

24 ноября 2017 года Буш — старший превзошёлДжеральда Фордапо продолжительности жизни (93 года, 5 месяцев и 12 дней) и стал самым долгоживущим в истории Президентом США. Он являлся одним из шести президентов Соединённых Штатов, преодолевших 90-летний рубеж.

Сын Буша — Джордж Буш — младший был 43-м президентом США. Другой его сын — Джэб — был губернатором Флориды.

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