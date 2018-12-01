Украинские силовики трижды обстреляли территорию ЛНР за сутки

Луганск, , 08:16 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины подвергли обстрелу территорию Луганской народной республики трижды за прошедшие сутки, сообщили 1 декабря в луганском представительстве в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно информации СЦКК, для обстрелов были использованы вооружение БМП, гранатометы и минометы калибром 120 и 82 мм. Обстрелам украинских военных были подвергнуты районы населенных пунктов Золотое-5 и Логвиново.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 30 ноября, исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил, что украинские войска регулярно пытаются занять «серую зону» в Донбассе.