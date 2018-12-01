Замминистра напал на депутата Рады в прямом эфире

Киев, , 08:03 — REGNUM Заместитель министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак совершил нападение с кулаками в прямом эфире телеканала ZIK на народного депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева. Видео инцидента размещено 1 декабря на популярном видеохостинге Youtube.

На размещенной видеозаписи видно, как во время выступления Евгения Мураева, говорящего о том, что инцидент в Керчи был создан для того чтобы сорвать встречу на саммите G20 между президентами России и США, Юрий Грымчак пытался прервать выступление депутата и назвал Мураева «малоросом». На это депутат Рады ответил, что он — украинец, а это Грымчак — «малорос».

После этого Юрий Грымчак бросился с кулаками на оппонента и пнул ногами стойку за которой стоял депутат. Стойка упала на Евгения Мураева и стала разваливаться. Затем успокоившийся заместитель министра вернулся на свое место.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 В Аргентине была отменена президентом Трампом 29 ноября из-за произошедшей 25 ноября в Керченском проливе провокации Украины против России.