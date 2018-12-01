На Украине предложили запретить въезд для всех граждан России

Киев, , 08:01 — REGNUM Запретить въезд на территорию Украины всем гражданам России предложил депутат Верховной рады Андрей Тетерук 30 ноября в эфире телеканала «Прямой».

Андрей Тетерук, являющийся депутатом Верховной рады от партии «Народный фронт», заявил, что решение о запрете въезда на территорию Украины для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет является недостаточным.

Он отметил, что женщины тоже могут являться сотрудницами спецслужб, поэтому на них также необходимо распространить запрет на въезд.

«Я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин», — подчеркнул Тетерук.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября президент Украины Петр Порошенко объявил о вводе запрета на въезд в страну для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Порошенко заявил, что российские граждане, въехавшие на территорию Украины, могут сформировать частные армии.