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Военнослужащий КНДР перебежал в Южную Корею

Политика

Южнокорейские компетентные органы разберутся, как это произошло

Военнослужащий КНДР перебежал в Южную Корею
Rishabh Tatiraju
Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи

Сеул, 1 декабря 2018, 07:45 — REGNUM  Один из военнослужащих вооруженных сил Корейской Народно-Демократической Республики перебежал в Южную Корею через границу между двумя странами. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейский Объединённый комитет начальников штабов.

В сообщении сказано, что южнокорейские компетентные органы намерены провести расследование всех обстоятельств того, как северокорейский солдат перебежал в Южную Корею.

Также отмечается, что в связи с данным инцидентом на северокорейской стороне не было зафиксировано какой-либо необычной активности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последний год отношения между КНДР и Южной Кореей несколько потеплели — лидеры двух стран уже встречались несколько раз и условились продолжить нормализацию отношений.

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Конфликт между Северной и Южной Кореей
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