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Минобороны РФ: НАТО стягивает силы к границам России под видом учений

Политика

Страны Североатлантического альянса наращивают свою военную мощь

Минобороны РФ: НАТО стягивает силы к границам России под видом учений
НАТО

Москва, 1 декабря 2018, 07:39 — REGNUM  Военный блок НАТО ведет концентрацию своих войск у границ Российской Федерации под видом военных учений. Об этом накануне, 30 ноября, заявил журналистам заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

По словам Фомина, страны, входящие в Североатлантический альянс активно вооружаются. Кроме того, под видом военных учений идёт концентрация войск и бронетехники в странах Прибалтики, Польше, а также других сопредельных с Россией странах.

Фомин подчеркнул, что наращивают свою военную мощь в том числе и те страны военного блока НАТО, которые очень многим обязаны России. В качестве примера он привел Польшу, за существование которой Россия в годы Великой Отечественной войны отдала более 600 тысяч жизней.

«За Польшу мы положили более 600 тысяч жизней, и теперь Польша главный радетель этого всего: на своей территории готовы уже три командования открыть, базу», — сказал генерал Фомин.

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Обострение отношений России и НАТО
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