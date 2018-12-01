Страны G7 приняли совместное заявление по поводу украинской провокации

Москва, , 07:32 — REGNUM Отпустить украинских моряков и суда, арестованные Россией за нарушение российской границы в районе Керченского пролива, призвали главы МИД стран G7 в совместном заявлении, распространённом 30 ноября пресс-службой правительства Канады, председательствующей в этом году на саммите.

Главы МИД Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, США и Японии выразили в совместном заявлении озабоченность действиями России в отношении Украины в Керченском заливе, призвали проявить сдержанность и уважение к международному праву, освободить украинских моряков и суда, а в дальнейшем не препятствовать их законному проходу через пролив.

Кроме того, главы МИД стран G7 напомнили о непринятии воссоединения Крыма с Россией и заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало 25 ноября о нарушении границ России тремя кораблями ВМС Украины, которые вторглись в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива, не отвечая на запросы российских пограничных служб.

Украинские суда с экипажами были арестованы российскими пограничниками в рамках уголовного дела о нарушении ими границы Российской Федерации.

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