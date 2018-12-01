Песков: президенты России и США приветствовали друг друга на саммите G20

Буэнос-Айрес, , 07:20 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поприветствовали друг друга на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе (Аргентина), но хоть сколько-то пообщаться возможности у них не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии саммита российская сторона рассчитывала на то, что в Буэнос-Айресе состоится полноформатная встреча Путина с Трампом. Американская сторона также выражала заинтересованность в проведении такой встречи.

Однако 29 ноября Трамп, находясь в самолете на Путин в Аргентину объявил о том, что отменяет встречу с Путиным. Свое решение он объяснил украинской провокацией в Черном море, когда корабли ВМС Украины вероломно вторглись в территориальные воды Российской Федерации, совершали опасные маневры и не отвечали на запросы российских пограничников.

И хотя ответственность за этот инцидент полностью лежит на украинских властях, западные покровители Киева обвиняют в эскалации ситуации Россию.

Многие обратили внимание, что Путин и Трамп на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине не пожали друг другу руки. По крайней мере видеозаписи рукопожатия или даже приветствия лидерами России и США друг друга распространено не было.

Однако, по словам Пескова, Трамп и Путин приветствовали друг друга. Правда он не уточнил каким образом. Помошник президента России Юрий Ушаков также утверждает, что приветствие было, но опять же не уточняет, в какой форме.