Суббота, 1 Декабря 2018 года
06:07:52 МСК

Хашогги и Йемен. Помпео поговорил с главой МИД Саудовской Аравии

Политика

Личная встреча прошла в Буэнос-Айресе

Буэнос-Айрес, 1 декабря 2018, 05:43 — REGNUM  Расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги и ситуацию в Йемене обсудили на полях G20 американский госсекретарь Майк Помпео и глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, сообщила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт в Twitter.

По словам Науэрт, обсуждались детали готовящихся переговоров по урегулированию ситуации в Йемене. По «делу Хашогги» главы внешнеполитических ведомств указали на «важность достижения прогресса в расследовании».

Читайте также: США выделят Йемену $131 млн

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября Эр-Рияд признал факт убийства Хашогги 2 октября 2018 года в генеральном консульстве в Стамбуле (Турция). Ни труп, ни его останки так и не нашли. В связи с этим делом Эр-Рияд находится под давлением со стороны международного сообщества.

Читайте ранее в этом сюжете: Саудовская Аравия признала факт убийства Хашогги в консульстве — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить