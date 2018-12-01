Хашогги и Йемен. Помпео поговорил с главой МИД Саудовской Аравии

Буэнос-Айрес, , 05:43 — REGNUM Расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги и ситуацию в Йемене обсудили на полях G20 американский госсекретарь Майк Помпео и глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, сообщила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт в Twitter.

По словам Науэрт, обсуждались детали готовящихся переговоров по урегулированию ситуации в Йемене. По «делу Хашогги» главы внешнеполитических ведомств указали на «важность достижения прогресса в расследовании».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября Эр-Рияд признал факт убийства Хашогги 2 октября 2018 года в генеральном консульстве в Стамбуле (Турция). Ни труп, ни его останки так и не нашли. В связи с этим делом Эр-Рияд находится под давлением со стороны международного сообщества.

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