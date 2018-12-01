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Туск заявил о безальтернативности соглашения с Великобританией

Политика

Другого соглашения не будет

Буэнос-Айрес, 1 декабря 2018, 05:39 — REGNUM  Великобритании придется выбирать между достигнутым с ЕС соглашением или выходом из состава Евросоюза без соглашения, заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции на саммите «Большой двадцатки».

По его словам, если британский парламент не одобрит достигнутое между правительством Терезы Мэй и Евросоюзом соглашение, то для Соединенного Королевства останутся лишь два варианта: жесткий Brexit или отказ от выхода из состава ЕС. Он подчеркнул, что достигнутое соглашения является лишь единственно возможным, других соглашений ЕС не приемлет.

Напомним, 11 декабря в Палате общин Великобритании должно состояться голосование по соглашению с Евросоюзом насчет условий выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM 30 ноября британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что не имеет запасных планов на случай отклонения соглашения в парламенте. По ее словам, сейчас она максимально сосредоточена именно на голосовании.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэй: у меня нет плана Б на счет Brexit

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Выход Великобритании из Евросоюза
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