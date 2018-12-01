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В Австрии арестовали отставного военного по подозрению в шпионаже

Политика

Подробности дела не разглашаются

Зальцбург, Австрия, 1 декабря 2018, 05:12 — REGNUM  Суд австрийского Линца удовлетворил требование прокуратуры Зальцбурга поместить под арест отставного полковника армии Австрии, которого подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает Kronen Zeitung.

Сообщается, что в настоящее время подозреваемый находится под арестом. Дело рассматривается в закрытом режиме из-за высокой значимости материалов уголовного дела.

Напомним, 70-летний отставной полковник австрийской армии, проживавший в Зальцбурге, был заподозрен в шпионаже в пользу России. 9 ноября австрийские СМИ сообщили, что он якобы вел разведывательную деятельность в пользу России еще с 1990-х годов, сообщая о состоянии вооруженных сил Австрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября отставной полковник вооруженных сил Австрии, подозреваемый в шпионаже, отверг все обвинения в свой адрес. Он заявил, что никогда не разглашал военных секретов Австрии.

Читайте ранее в этом сюжете: Австрийский отставной полковник отверг обвинения в шпионаже в пользу России

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