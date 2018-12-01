Песков заявил, что экс-адвокат Трампа посылал письмо в Кремль

Москва, , 03:38 — REGNUM Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн действительно обращался в администрацию президента России с вопросами о строительстве здания, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам.

Песков подчеркнул, что в своих обращениях Коэн просил организовать ему встречу с высшим руководством страны для решения вопросов о строительстве здания в России.

«Им, действительно, позвонили и спросили, при чем здесь администрация президента, понимают ли они, куда обращаются», — заявил он.

Коэну ответили, что администрация Кремля не курирует вопросы строительства, поэтому ему предлагалось посетить Петербургский форум. После этого обращений больше не поступало, сам Коэн на форум не приезжал.

Ранее экс-адвокат Трампа Майкл Коэн заявил, что во время своего выступления в конгрессе относительно планов строительства Trump Tower в Москве он давал ложные показания из соображений лояльности. Он подчеркнул, что переговоры о проекте шли до июня 2016 года, после чего прекратились.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший адвокат Коэн давал ложные показания, чтобы добиться снисхождения по поводу срока его заключения. Американский президент подчеркнул, что все знали о вранье Коэна о проекте строительства небоскреба в России.

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