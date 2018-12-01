Суббота, 1 Декабря 2018 года
04:36:30 МСК

Глава «Росатома» рассказал о диалоге с Аргентиной по урану

Политика

Буэнос-Айрес запрашивает российские технологии и внедрить в Аргентине добычу урана

Буэнос-Айрес, 1 декабря 2018, 03:48 — REGNUM  Предложение внедрить в Аргентине новые российские технологии по добыче урана высказали аргентинские специалисты на саммите G20, сообщил журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам на саммите аргентинцы предложили «Росатому» «внедрить у них современную технологию добычи урана».

«Коллеги просят, чтобы мы поделились своей технологией и разместили здесь необходимые компетенции», — сказал Лихачев.

Предложение Москву заинтересовало с учетом коммерческого интереса российской компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подписанное в 2014 году соглашение Москвы и Буэнос-Айреса о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях действует с 23 ноября 2018 года.

27 ноября российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что на саммите G20 ожидается подписание рамочного документа о стратегическом сотрудничестве в атомной энергетике:

«Речь идет о различных направлениях сотрудничества в этой области, в том числе о возможном сооружении крупной АЭС российского дизайна 3+».

Читайте ранее в этом сюжете: Второй этап сотрудничества России и Аргентины в области мирного атома

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Россия и страны Латинской Америки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить