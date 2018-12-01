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«Лаборатория Касперского» продолжит работать в США, несмотря на запрет

Политика

Будет работать по всему миру

Москва, 1 декабря 2018, 03:28 — REGNUM  Представители «Лаборатории Касперского» выразили сожаление об отклонении американским судом иска, требующего отменить запрет на использование продукции компании в государственных учреждениях США.

В пресс-службе компании подчеркнули, что «Лаборатория Касперского» продолжит предоставлять решения в области кибербезопасности своим клиентам по всему миру, включая США.

Напомним, в мае 2018 года суд округа Колумбия в США отклонил иск «Лаборатории Касперского» с требованием отменить решение американский властей на запрет использования программного обеспечения компании в госучреждениях и органах власти Соединенных Штатов.

В сентябре 2017 года Министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям страны отказаться от продукции российской компании из-за якобы ее связей с российскими спецслужбами.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября представители «Лаборатории Касперского» заявили о приостановке планов по открытию новых офисов компании в США. Сообщается, что компания не будет открывать офисы в Чикаго и Лос-Анджелесе из-за трудностей работы в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: «Лаборатория Касперского» приостановила планы по открытию офисов в США

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