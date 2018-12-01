Захарова рассказала о мягких мерах России в Керченском проливе

Москва, , 02:39 — REGNUM Братское отношение к Украине удерживало российских пограничников от более серьезных мер в отношении кораблей, осуществлявших провокацию в Керченском проливе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, ни одна страна мира не стала бы «носиться за этими безумцами» и пытаться остановить украинские корабли. Захарова заявила, что только Россия, как братская страна, могла пытаться несколько часов уговорить украинских моряков прекратить провокацию.

«Если бы это были Соединенные Штаты Америки, Южная Корея, Япония, Канада, Австралия. Там от этих шлюпок ничего не осталось бы давно», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля ВМС Украины, которые зашли в российские территориальные воды и отказались подчиняться требованиям российских пограничников.

Экипажи кораблей, а также два сотрудника СБУ, были арестованы на два месяца. Украина обвинила Россию в агрессии и ввела военное положение сроком на 30 дней.

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