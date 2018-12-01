Суббота, 1 Декабря 2018 года
03:09:10 МСК

В Молдавии к парламентским выборам добавили референдум

Политика

Правящая Демпартия хочет сократить число депутатов

Кишинёв, 1 декабря 2018, 02:28 — REGNUM  Парламент Молдавии поддержал инициативу правящей Демпартии провести в один день с парламентскими выборами 24 февраля 2019 года референдум. Как передает ИА REGNUM, на голосование планируется вынести два вопроса: о сокращении числа депутатов в парламенте со 101 до 61 и о праве граждан отзывать депутатов с должности, если они «должным образом не выполняют свои обязанности».

За проведение референдума проголосовали представители парламентского большинства. Оппозиция считает, что возможность отзыва мандата станет инструментом давления на депутатов.

С инициативой организации такого референдума выступил в начале этой недели лидер Демпартии Владимир Плахотнюк. Заблокировать его проведение может президент Молдавии Игорь Додон, но свою позицию на этот счет он пока не озвучил.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в Молдавии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить