В Минобороны России надеются, что США не решатся на выход из ДРСМД

Москва, , 01:29 — REGNUM Министерство обороны РФ надеется, что США не выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замминистра генерал-полковник Александр Фомин журналистам.

Он подчеркнул, что российское военное ведомство делает все возможное, чтобы США не вышли из договора. По словам Фомина, МО РФ ведет переговоры с коллегами из Соединенных Штатов на разных площадках, чтобы не допустить выхода из ДРСМД.

При этом сотрудничество России и США, по словам Фомина, продолжается в ряде сфер, в том числе по Сирии. Он добавил, что Россия готова к расширению сотрудничества с Соединенными Штатами.

«Мы готовы к этому настолько, насколько готовы США», — подчеркнул он.

Напомним, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерениях страны выйти из ДРСМД. По его словам, это обусловлено якобы систематическими нарушениями договора со стороны России. К тому же, считает Трамп, договор уже устарел и не соответствует требованиям современности.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября президент России Владимир Путин заявил, что выход США из ДРСМД создает риск неконтролируемой гонки вооружений.

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