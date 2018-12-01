Песков – о встрече Путина и Трампа на G20: «Лидеры просто поздоровались»

Москва, , 00:48 — REGNUM Президенты России и США на открывшемся в Буэнос-Айресе саммите G20 поздоровались, но не поговорили, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Лидеры просто поздоровались», — отметил Песков.

Напомним, саммит Группы двадцати открылся в аргентинской столице 30 ноября.

В ряде СМИ появилась информация, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп не поздоровались при первой встрече — перед началом фотосессии. Эта проблема поднята в контексте заявлений Трампа о том, что он не будет встречаться с российским коллегой, сделанных на фоне украинской провокации в Керченском проливе.

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