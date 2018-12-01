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Депутат Рады: за четыре года мы не создали ни нормального флота, ни авиации

Политика

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал Порошенко

Киев, 1 декабря 2018, 00:22 — REGNUM  За четыре года Украина не смогла сформировать нормальный военно-морской флот и авиацию, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, сообщает 30 ноября «112 Украина».

По его словам, президент Украины Петр Порошенко и вся власть «неудачники, неспособные ни на что», так как между Украиной и США до сих пор нет оборонного соглашения, а все слова о «лучшей армии» — не более, чем слова.

«Для чего вы покупаете у президентского завода катера, которые неспособны не то, что защитить порты и море, а сами себя неспособны защитить?! Зато по космическим ценам у Порошенко покупаются катера», — сказал Ляшко.

Напомним, ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что морское направление — наиболее уязвимое направление в обороне Украины.

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Политическая жизнь Украины
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