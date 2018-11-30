Женщины тоже опасны! В Раде хотят расширить запрет въезда из РФ на Украину

Киев, , 23:02 — REGNUM Запрет въезда на Украину российским гражданам мужского пола надо расширить и распространить его ещё и на женщин, заявил 30 ноября член комитета Верховной рады по вопросам национальной обороны и безопасности Андрей Тетерук.

По его мнению, уже введенные властями ограничения половинчаты, ибо касаются только граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Теперь же, после введения в стране военного положения, надо закрыть границу и для женщин из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября власти Украины запретили въезжать в страну всем гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Украины Порошенко обосновал это тем, что из них российские спецслужбы смогут сформировать на территории Украины боевые отряды и даже целую армию.

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