Суббота, 1 Декабря 2018 года
00:00:47 МСК

Испанские эксперты и СМИ оценивают итоги визита Си Цзиньпина

Политика

И отмечают расширение перспектив взаимодействия Испании и КНР в экономике и торговле

Мадрид, 30 ноября 2018, 22:35 — REGNUM  Синьхуа обращает внимание на отклики от испанских СМИ, аналитиков и экспертов, поступивших в связи с итогами визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Испанию, который прошел с 27 по 29 ноября.

Визит признали успешным и плодотворным, увидев в нем стимул для дальнейшего развития двусторонних отношений. Так, в статье El Mundo говорится, что испанское правительство рассчитывает на тесное сотрудничество с КНР в таких регионах, представляющих особый интерес для Мадрида, как Латинская Америка и Африка.

Бывший посол Испании в Китае Эухению Бреголат обратил внимание на то, что визит китайского лидера существенно повысил уровень партнерских отношений между странами.

Агентство ЭФЭ выделяет подписанное сторонами в ходе визита соглашение о сотрудничестве, которое открывает широкое поле возможностей для испанских производителей в аграрном секторе, получающих доступ на китайский рынок.

Следует отметить, что в целом в экспертных оценках визита Си Цзиньпина в Испанию превалируют темы, связанные с экономикой и торговлей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китай и ЕС
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить