Путин и Макрон обсудили Украину, Сирию и вопросы кибербезопасности

Буэнос-Айрес, , 22:28 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе обсудили международные вопросы, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале встречи Эммануэль Макрон поблагодарил российского коллегу за визит в Париж 11 ноября, отметив, что это «лишь укрепляет и развивает отношения» между Францией и Россией.

«Естественно, нам ещё есть, что обсудить, где совместно поработать, и я рад этой возможности — обсудить это сегодня с вами на полях саммита G20. В частности, это касается ситуации в Сирии. Мы видели, что после очень полезной встречи в Стамбуле ситуация изменилась», — сказал Макрон.

Он также предложил Путину обсудить ситуацию на Украине, «особенно с учётом событий последних нескольких дней», а также тему реализации Минских соглашений.

«И мы хотели бы совместно обсудить вопросы кибербезопасности, а также общей архитектуры безопасности и обороны в Европе», — отметил президент Франции.

Российский лидер со своей стороны предложил также коснуться темы двусторонних отношений. Он отметил, что отношения России и Франции развиваются: в прошлом году товарооборот вырос на 16,5%, и текущем году наблюдается такой же темп роста.

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