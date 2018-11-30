Никол Пашинян теряет мощный политический потенциал армянской диаспоры

Симон Караханян, , 22:26 — REGNUM

Всего 729 граждан Армении, находившихся за рубежом, получили право участвовать в голосовании на выборах депутатов в парламент Армении. День голосования назначен на 9 декабря, а 30 ноября стартовало электронное голосования для привилегированных — дипломатов, членов их семей, военнослужащих, находящихся на долгосрочной учебе или командировке в других странах, представителей армянских компаний за рубежом.

После реформы Конституции и принятия закона о двойном гражданстве большое количество граждан Армении, временно или постоянно проживающих за пределами страны, лишились права голосовать. Избирательные участки в дипломатических миссиях были закрыты.

По мнению нового президента страны Армена Саркисяна, это несправедливо по отношению к согражданам. Он считает, что граждане Армении, проживающие вне страны, должны иметь как обязанности перед родиной, так и неотъемлемые права. Президент искренне надеялся, что депутаты обсудят этот вопрос при реформировании избирательного кодекса в октябре. Однако этого не произошло. Не произошло в том числе и потому, что глава государства — премьер-министр Никол Пашинян был против такой идеи. Во время одного из своих первых визитов в Москву он ответил на подобное предложение очень неубедительным образом, что если открывать участки в дипломатических представительствах, то не все желающие смогут воспользоваться этим правом, «те, кто в Москве, смогут проголосовать, а как же проживающие в Иркутске?». Почему-то, о возможности электронного голосования Никол Пашинян даже не вспомнил.

Поэтому сегодня, когда трехмиллионная Армения будет выбирать депутатов парламента, десятки тысяч граждан в очередной раз не смогут принять участие в выборах.

Это очень недальновидный шаг действующего премьера. Революция, благодаря которой Пашинян пришел к власти, широко освещалась и поддерживалась за пределами Армении. Это граждане Армении, подхваченные революционной эйфорией, вламывались и врывались в диппредставительства и срывали со стен портреты действующего на тот момент премьера Сержа Саргсяна.

Теперь, спустя полгода после так называемой бархатной революции у народа (внутри страны), жаждущего сиюминутных изменений, вера во всемогущество нового героя постепенно исчезает. Следящие же за работой правительства издалека, все еще видят в нем потенциал реформатора и новатора, борца с коррупцией. Именно поэтому для обеспечения себе сильной поддержки, в том числе и в долгосрочной перспективе, Пашиняну необходимо было вернуть право голосования соотечественникам, проживающим вне страны. Тогда он обеспечил бы себе звание не общенародного, всеармянского избранника. Помимо этого, влиятельные представители армянской диаспоры, которые активно участвуют в экономической жизни своей родины, справедливости ради должны участвовать и в политической жизни.

Поэтому на фоне всех этих событий 729 участников электронного голосования — это смешная цифра, ни о чем не говорящая.

На выборах 9 декабря политическая сила, возглавляемая Николом Пашиняном в любом случае возьмет большинство. Согласно соцопросам, она наберет более 60%. За бывшую правящую Республиканскую партию проголосовало бы 2% населения. В Армении еще не было случая, чтобы власть менялась посредством выборов, и сюрпризов практически не бывает. Поэтому и на этот раз партия власти не сможет проиграть выборы, тем более что депутатам придется избрать премьера и сформировать правительство. Самый важный вопрос, который остается открытым — это обеспечение присутствия оппозиции в парламенте. Власти выгодно иметь раздробленного противника, состоящего из нескольких политических сил, набравших по 5−7%. Поэтому Никол Пашинян сделает все возможное, чтобы минимизировать поддержку всех партий среди населения, а в особенности Республиканской партии Армении.