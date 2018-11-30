Путин встретился с Макроном на полях саммита G20

Буэнос-Айрес, , 21:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин 30 ноября в Буэнос-Айресе провёл встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

«На полях саммита «Группы двадцати» состоялась встреча Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», — говорится в кратком сообщении.

Подробностей о содержании беседы пресс-служба не приводит, между тем ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что предметом обсуждения на встрече лидеров двух стран станут, в частности, ситуация в Сирии и урегулирование украинского кризиса.

Ожидается, что эти же темы будут на повестке двусторонних переговоров Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые намечены на 1 декабря.

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