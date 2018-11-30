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Минобороны: НАТО под предлогом учений усиливает войска у границ России

Политика

Особенно активны экс-члены Варшавского договора и бывшие республики СССР

Минобороны: НАТО под предлогом учений усиливает войска у границ России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
НАТО

Москва, 30 ноября 2018, 20:54 — REGNUM  Североатлантический альянс под предлогом проведения военных маневров концентрирует войска и тяжелую технику в странах, граничащих с Россией, заявил 30 ноября заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин.

При этом, подчеркнул Александр Фомин, особую активность в проявлении враждебности к России демонстрируют члены НАТО, которые относительно недавно входили в Варшавский договор и СССР.

«Страны НАТО вооружаются, под видом учений концентрируются войска, тяжёлая и бронетанковая техника в странах Балтии, Польше и других странах», — сказал Александр Фомин.

«За Польшу мы положили более 600 тысяч жизней, и теперь Польша главный радетель этого всего: на своей территории готовы уже три командования открыть, базу», — добавил замминистра обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше и странах Прибалтики США и НАТО последовательно наращивают группировки сухопутных войск и ВВС, совершенствуют инфраструктуру, регулярно проводят учения откровенно антироссийской направленности.

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Обострение отношений России и НАТО
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